Сенатор возьмет под контроль расследование.

Член Совета Федерации РФ Елена Мизулина прокомментировала чрезвычайную ситуацию в детском доме в Челябинской области, где воспитанники предположительно подвергались сексуальному насилию. По мнению сенатора, обвинение, предъявленное руководству и сотрудникам учреждения, слишком мягкое, передает "Уралинформбюро".

"Считаю, что ими совершены преступления более тяжкие. Речь даже должна идти о совокупности преступлений, таких как: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации (статья 127.1 УК РФ, наказание до 15 лет лишения свободы), вовлечение детей в занятие проституцией (статья 240 УК РФ, наказание до 10 лет лишения свободы) , организация занятия проституцией (статья 241 УК РФ). В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц", - отметила Мизулина на своей странице в Facebook.

Сенатор также заявила, что возьмет под контроль расследование ЧП: "Самое страшное, на мой взгляд, состоит в том, что это не единственный случай. И я слышала о ряде аналогичных фактов в других регионах России. Завтра проведем очередное заседание рабочей группы Совета Федерации по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. В ходе заседания также обсудим ситуацию, связанную со случаями сексуального насилия в отношении детей в учреждениях для детей-сирот, и предложим необходимые меры для предотвращения подобных трагедий. Наша группа возьмет на контроль и расследование дела в Челябинске. В заседании группы примут участие специалисты в области уголовного права, общественные деятели, представители организаций, занимающихся борьбой с педофилами".

Сенатор убеждена, что в российское законодательство необходимо внести изменения, "чтобы педофилы знали, что им никогда не уйти от ответственности". "Давно доказано, что педофильские наклонности со временем не проходят. Как правило, если мы имеем дело с педофилом, то единичным случаем его "послужной список" не ограничивается, дети растлеваются им на протяжении многих лет", - пояснила она.

Ранее стало известно о случаях надругательства над воспитанниками одного из южноуральских детдомов. Возбуждено уголовное дело. Потерпевшими признаны семеро несовершеннолетних, задержан 51-летний житель региона. Ему предъявлено обвинение. Кроме того, расследуется дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками соцзащиты. Трудовой договор с руководителем детского дома, где, как предполагается, совершались преступления, расторгнут. От работы отстранены также четыре сотрудника учреждения.

Детские дома региона ждет проверка Генпрокуратуры и специалистов аппарата детского омбудсмена России.

Стоит отметить, что в феврале 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов.

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