Екатеринбургские дети с "липовой" пропиской не попали в школыСегодня в 15:59
- Текст
Куда так рвались родители.
В столице Урала дети, на чьих родителей завели уголовные дела за поддельные прописки, не будут приняты в школы. Таких дел с начала февраля в Екатеринбурге заведено уже три.
"С 1 февраля по 31 июня в школы принимают детей по месту прописки. Так как родители не предоставили документа, подтверждающего проживание на территориях, закрепленных за школами, детей не зачислят в учебные заведения", – рассказала "Уралинформбюро" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Сейчас родители, попавшие под "уголовку", могут записать детей по действующей прописке. Другой вариант – дождаться 1 июля. Тогда записать ребенка можно будет в любую школу, где останутся свободные места.
Проблема поддельных прописок при записи детей в первые классы существует в Екатеринбурге не один год. На конец 2017 года в столице Урала было возбуждено восемь уголовных дел по фактам махинаций. По одному было вынесено решение. Родителя признали виновным и приговорили к штрафу в 15 000 рублей. Основные нарушения – подделка документов и фиктивная временная регистрация.
Ранее по теме:
В Екатеринбурге множатся "уголовки" из-за борьбы за место в 1 классах
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:50
Парк авиакомпании flydubai пополнится 7 новыми самолетами
Среди них - Boeing 737 MAX 9.Сегодня в 17:48
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.Сегодня в 17:28
На Среднем Урале закончились автомобильные номера
Новые.Сегодня в 17:15
Молодежь Роспана защитила планы по развитию компании
На научно-технической конференции.Сегодня в 17:02
20 свердловских медучреждений станут "бережливыми"
В 2018 году.Сегодня в 16:51
Тагильчанин оставлял алкоголиков без квартир
И получил условный срок.Сегодня в 16:47
Росгвардии разрешили взять под охрану Куйвашева
Если сам попросит.Сегодня в 16:40
В Тюменской области нашли виновника распространения африканской чумы
Среди свиней.Сегодня в 16:17
Дом на Уралмаше с обрушившимся потолком признали пригодным для жилья
Покинули свои квартиры только две семьи.Сегодня в 16:05
В свердловском ЗакСо проверят депутатов с "забракованными" декларациями
Вызванных на ковер в прокуратуру.Сегодня в 15:59
Екатеринбургские дети с "липовой" пропиской не попали в школы
Куда так рвались родители.Сегодня в 15:44
На выплаты многодетным свердловчанам потратят 108 миллионов
С тройняшками - без очереди!Сегодня в 15:38
Свердловские депутаты "подгонят" строителей второй очереди Hyatt рублем
Гостиницы получат налоговые льготы.Сегодня в 15:34
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.Сегодня в 15:18
Власти Екатеринбурга пустили под снос ларьки у "Таганского ряда"
Их признали самовольными.
Главные новости
- Сегодня в 17:28На Среднем Урале закончились автомобильные номера
- Сегодня в 15:59Екатеринбургские дети с "липовой" пропиской не попали в школы
- Сегодня в 15:34Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
- Сегодня в 15:13В Екатеринбурге стартовал суд по делу о "цыганской бойне"
- Сегодня в 13:19В воздухе свердловских городов превышено содержание вредных веществ
Аналитика
Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"
Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.
Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу
При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.
Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"
Вопросами про стыд и патриотизм.