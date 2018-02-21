Куда так рвались родители.

В столице Урала дети, на чьих родителей завели уголовные дела за поддельные прописки, не будут приняты в школы. Таких дел с начала февраля в Екатеринбурге заведено уже три.

"С 1 февраля по 31 июня в школы принимают детей по месту прописки. Так как родители не предоставили документа, подтверждающего проживание на территориях, закрепленных за школами, детей не зачислят в учебные заведения", – рассказала "Уралинформбюро" старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Сейчас родители, попавшие под "уголовку", могут записать детей по действующей прописке. Другой вариант – дождаться 1 июля. Тогда записать ребенка можно будет в любую школу, где останутся свободные места.

Проблема поддельных прописок при записи детей в первые классы существует в Екатеринбурге не один год. На конец 2017 года в столице Урала было возбуждено восемь уголовных дел по фактам махинаций. По одному было вынесено решение. Родителя признали виновным и приговорили к штрафу в 15 000 рублей. Основные нарушения – подделка документов и фиктивная временная регистрация.

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