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Екатеринбургскую телебашню спасет статус ОКНСегодня в 10:06

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Заявка уже подана.

Недостроенную башню в Екатеринбурге могут признать объектом, обладающим признаками культурного наследия. Соответствующую заявку подал в областное управление по охране и использованию ОКН председатель общественной организации "Уральский хронотоп" Олег Букин, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

По словам собеседника агентства, по факту заявления направлен запрос экспертам, которые в течение произвольного срока должны представить заключение, обладает объект соответствующими признаками или нет.

Если экспертиза окажется положительной, башню могут включить в перечень выявленных объектов. Но это не означает автоматического включения ее в реестр ОКН - для этого придется провести еще одну экспертизу. Если и в этом случае заключение будут положительным, башню нельзя будет снести.

Когда будет готов вердикт экспертов, неизвестно. "Это может быть через 10 дней, а может и через 40", — пояснили в управлении, посоветовав перезвонить в середине марта. Следует отметить, что крайним сроком рассмотрения заявления по закону считаются 90 дней.

Аналогичным образом "Уральский хронотоп" ранее пытался спасти от сноса школу №1 и баню на улице Куйбышева. Однако экспертиза признала оба строения "типовыми", а значит, не имеющими культурной и исторической ценности. Но на время рассмотрения заявки по школе на ВИЗ-бульваре работы по реконструкции объекта были приостановлены.

Недостроенная телебашня была "приговорена" к демонтажу осенью 2017 года. В начале этой недели ряд СМИ сообщил о точных сроках сноса объекта — 23 февраля. Однако спустя всего несколько минут пресс-службы администрации Екатеринбурга и УГМК опровергли эту информацию

Точный срок сноса объекта до сих пор не определен, известно лишь, что это событие состоится не ранее второй половины марта.

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