В Gett произошел технический сбой.

Жители уральской столицы с вечера 21 февраля испытывают проблемы при заказе такси через мобильное приложение Gett.

"Ни вечером, ни сегодня днем приложение не открывается. При попытки зайти в него, выдается ошибка "Нет связи". Хотя связь есть", - рассказала "Уралинформбюро" екатеринбурженка Анна.

По словам женщины, заказать такси удалось через "яблочный" смартфон супруга. "Водитель, который прибыл на место, тоже рассказал о проблемах в работе программы. Приложение выдает по 10-15 заявок на один адрес. Таксист предположил, что это хакерская атака", - добавила читательница агенства.

В службе по работе с обращениями Gett подтвердили, что ситуация возникла из-за "технической ошибки". "В ближайшее время вопрос будет решен, наши специалисты активно занимаются ее устранением", - сообщили в компании, подчеркнув, что сбой никак не зависит от мобильных устройств клиентов.

Что привело к техническому сбою, и приложили ли к этому свою руку напугавшие таксиста хакеры, не сообщается.

Масштабная хакерская атака была совершена в 2016 году на другое мобильное приложение для заказа такси - Uber. Злоумышленникам из США и Канады удалось похитить данные 57 миллионов клиентов компании (преимущественно жителей США) и получить за них выкуп в 100 000 долларов.

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