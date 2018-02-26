Благодаря генной мутации.

Ученые из Пенсильванского университета (США), проанализировав геномы 2 500 человек, пришли к выводу, что генная мутация, возникающая у людей в процессе эволюции, может спасти человечество от алкоголизма. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution.

По мнению исследователей, человек после употребления спиртного будет чувствовать себя очень плохо, в результате чего у него выработается стойкая непереносимость алкоголя. Способствовать этому будет мутация гена ADH, отвечающего за кодирование алкогольдегидрогеназа (фермент, отвечающий за окисление спиртов в организме), в ходе которой будет ускоряться расщепление спирта.

При таком раскладе полностью победить алкоголизм, по мнению американских ученых, человечество сможет через тысячу лет

Ранее исследователи из канадского Института исследований психического здоровья установили, частое употребление спиртного сокращает жизнь более чем на 20 лет. Кроме того, алкоголизм вызывает высокое кровяное давление, диабет, является причиной низкого уровня образования, депрессии и потери слуха. Это, в свою очередь, также является факторами, повышающими риск развития деменции, передает "Уралинформбюро".