И соблюдать дистанцию.

Свердловскую область накрыли снегопады. Из-за сложных погодных условий в регионе выросло число ДТП. Только за первые часы рабочего дня в столице Урала, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", произошло 13 аварий. Город увяз в 9-балльных пробках, а горожане, опоздавшие сегодня на работу, тут же окрестили 27 февраля "днем жестянщика".

Свердловская Госавтоинспекция попросила водителей во время снегопадов отказаться от поездок на дальние расстояния. Если такая необходимость существует, "рулевым" следует учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев потребовал от администрации Екатеринбурга на время снегопадов задействовать максимальное число техники и ресурсов для расчистки дорог. "К вечеру нужно справиться с этой проблемой. Буду внимательно следить за ситуацией, после рабочего дня проеду по городу и посмотрю, как идет уборка", - написал он в Instagram.

Расчищать Екатеринбург от снега сегодня вышли более 110 единиц техники. Федеральные трассы приводят в порядок 38 снегоуборочных машин, региональные - 411. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, в арсенале подрядных организаций находятся 1 025 снегоуборочных машин и механизмов, из которых 985 оборудованы датчиками навигационного контроля. Это позволяет обеспечить круглосуточную очистку областных дорог.

Также в регионе на время снегопадов, которые, по прогнозам синоптиков, продлятся два дня, организована бесперебойная работа диспетчерских служб и дежурство должностных лиц.

"С целью своевременного определения метеорологических условий и оперативного устранения их последствий, дополнительно к информации, получаемой от Гидрометеоцентра, на региональных автомобильных дорогах Свердловской области Управлением автодорог установлено 48 комплексных поста дорожного контроля", - рассказали в департаменте.

Жаловаться на "непролазные"дороги свердловчане могут по телефону "горячей линии": (343) 262-50-65. Специалисты проверят информацию и при необходимости устранят недостатки.

Стоит отметить, что свалившийся на голову екатеринбуржцев снегопад стал первым в этом году. Нынешний январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за пять лет

Ранее по теме:

Что лучше объехать: снегопад усадил Екатеринбург в 8-балльные пробки