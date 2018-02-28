На 90 суток.

В Пермском крае по решению суда на 3 месяца приостановлена деятельность частного пансионата для пожилых граждан "Мария". Двери и эвакуационные выходы учреждения опечатаны, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФССП.

"В результате проверки, проведенной специалистами пермского Роспотребнадзора, в частном пансионате были выявлены многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В частности, постояльцам не оказывалась должная медицинская помощь, не соблюдались условия размещения пожилых людей, их питания и многое другое", - добавили в ведомстве.

На время приостановки работы пансионата трое его постояльцев переведены в государственный геронтологический центр.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что сотрудники учреждения жестоко обращаются с пожилыми людьми - привязывают их к кроватям, заклеивают рот и избивают. В отношении организаторов приюта было возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на особом контроле у центрального аппарата СКР.

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