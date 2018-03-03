Заседание опять перенесли.

Назначенное на 1 марта, второе по счету, судебное заседание по делу "хламины" на Городском пруду Екатеринбурга снова отложено из-за неявки ответчика — предпринимателя Андрея Горнадуда. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, выступившее в роли истца, требует от владельца дрейфующей "малахитовой" полусферы демонтировать незаконный объект.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Андрей Горнадуд является сотрудником корпорации "Лаванг", специализирующейся на производстве и продаже купольных домов. Конструкция появилась на Городском пруду еще в 2014 году.

Тогда же по запросу Андрея Альшевских (на тот момент депутата регионального Заксобрания) прокуратура Свердловской области провела проверку и выяснила, что Горонадуд занимает акваторию без заключения договора водопользования. Ведомство вынесло строителю "хламины" предостережение, однако оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не нашло.

Позже владельца полусферы "разыскивали" мэрия Екатеринбурга и городская дума. А минприроды Свердловской области подало против Горнадуда иск в суд. На предварительное заседание 15 февраля ответчик не явился. Новое заседание состоится 21 марта в 10.00, сообщили "Уралинформбюро" в канцелярии Ленинского районного суда.

Не исключено, что судебное разбирательство затянется. Как пояснил глава Минприроды Алексей Кузнецов в официальном ответе на имя А.Альшевских, возбудить административное производство в отношении нарушителя в установленном порядке невозможно, так как Горнадуд уклоняется от получения повестки и подписания протокола об административном правонарушении.

Стоит отметить, что екатеринбургский "Лаванг" успел стать фигурантом скандала задолго до истории с полусферой на пруду. Компания продавала плавучие конструкции горожанам, планируя построить целый комплекс из них. Однако денег на сомнительный проект собрать так и не удалось.

Уголовное дело в отношении инженера "Лаванга" не удалось возбудить, так как "на все материалы были представлены чеки". Об этом ранее рассказал в беседе с "Уралинформбюро" один из учредителей компании Андрей Артемьев, в прошлом руководитель городского центра защиты прав потребителей. Причастность Артемьева к "Лавангу"подтверждают документы из прокуратуры, представленные в Живом журнале депутата Альшевских.

Артемьев утверждал, что никакого отношения к продажам "сферических" домов не имел и никого не уговаривал их покупать. Однако одна из пострадавших от аферы с плавучими домами в 2016 году написала жалобу в администрацию Екатеринбурга (под крылом которой работает муниципальный центр по защите прав потребителей), а затем в прокуратуру и президенту РФ с требованием привлечь Артемьева к уголовной ответственности. После этого Артемьев спешно покинул свой пост.

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