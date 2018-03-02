Прокуратура промолчала.

На Южном Урале прекращено уголовное дело в отношении женщины, которую подозревали в убийстве новорожденной дочери.

7 октября в селе Медведево в выгребной яме туалета был найден труп младенца. Наводку в полицию дал аноним. Мать погибшей девочки быстро нашли. Ей оказалась местная жительница, у которой уже есть трое детей. Женщина родила дома, а после выбросила ребенка в туалет. Эксперты заключили, что девочка появилась на свет живой, но скончалась от асфиксии (удушья). В отношении челябинки было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного".

Потерпевшей стороной был признан муж женщины, отец ребенка. Однако челябинка примирилась с ним, и мужчина написал прошение о прекращении дела. Судопроизводство было прекращено, об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Несмотря на то, что в ходе разбирательства прокуратура Чебаркульского района возражала против такого решения суда, обжаловать его не стали.

Стоит отметить, уже не в первый раз горе-матери пытаются подобным образом уйти от ответственности за содеянное. В 2017 году в Тюмени инфицированная местная жительница отрицала сам факт существования ВИЧ-инфекции и отказывалась лечить от нее свою заразившуюся дочь. Ребенок скончался. Было возбуждено уголовное дело. Но тюменка так же примирилась с "пострадавшей стороной", отцом ребенка. Однако тогда прокуратура обжаловала решение. Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорили к шести месяцам ограничения свободы.

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