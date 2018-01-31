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Погубившей дочь ВИЧ-диссидентке из Тюмени вынесли приговор30 января в 16:55

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Ограничение свободы на полгода.

Калининский районный суд Тюмени 30 января признал местную жительницу виновной в причинение смерти по неосторожности ее дочери. За игнорирование болезни девочки мать приговорили к шести месяцам ограничения свободы (запрещается выезжать за пределы района, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции, покидать квартиру с 22.00 до 06.00, а также посещать увеселительные места и заведения). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ВИЧ-инфицированная тюменка родила дочь в июне 2014 года. Женщина отказалась от обследования ребенка, не лечилась сама и категорически отказывалась от лечения девочки и кормила ее грудью. Женщина считала, что вируса иммунодефицита человека не существует. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ тяжелой формы.

Экспертиза показала, что обследование и лечение ребенка позволило бы добиться ремиссии и значительно увеличить продолжительность жизни ребенка.

При первом рассмотрении дела Калининский районный суд незаконно прекратил его из-за примирения потерпевшего (отца ребенка) с подсудимой (его супругой). По представлению прокуратуры дело было направлено на новое рассмотрение. Подсудимая признала свою вину, раскаялась, пересмотрела свои взгляды и начала принимать терапию. Сейчас женщина беременна, и соблюдает рекомендации врачей.

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