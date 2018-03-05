К ЧМ-2018 в Екатеринбурге построят приют для бездомныхСегодня в 11:11
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Собак.
Организационный комитет мундиаля "Россия-2018" и Министерство спорта обяжут все города, принимающие матчи ЧМ, построить приюты для бездомных животных. Об этом со ссылкой на ведомства сообщают "Известия". Подобные передержки уже появились в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В остальные города направят типовые проекты построек. Контролем исполнения предписания займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
По словам председателя оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, организаторы ЧМ-2018 в России и FIFA выступают против жестокого обращения с животными. "Мы призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты. Никакой утилизации ни в коем случае не будет", – сообщил чиновник.
В столице Урала за 2018 год планируют поймать 4 600 бездомных собак. Лишь 450 псов привьют, чипируют и на месяц оставят в передержках. Остальные четыре тысячи хвостатых продержат 10 дней в карантине, после чего убьют, передает "Уралинформбюро".
Тем временем в сети набирает популярность петиция против убийства животных ради чемпионата мира по футболу. Документ уже подписали 1,2 миллиона людей. Среди них – известные актеры Данила Козловский и Елизавета Боярская.
"Государством УЖЕ выделены миллионы рублей на массовое уничтожение бездомных животных. Почему мы не используем эти ресурсы для решения этой проблемы по человечески? Известно, что существуют гуманные методы: отлов, стерилизация и вакцинация. И выделенных денег ХВАТИТ, чтобы все это организовать в нашей стране УЖЕ СЕЙЧАС! Позитивным переменам сильно мешает отсутствие Закона "об ответственном отношении к животным". Я считаю такую ситуацию стыдной и невозможной, в такой стране как Россия. Об этом УЖЕ говорят в иностранных СМИ. Давайте перестанем быть русскими варварами в глазах мира, прячущими недостатки своей страны за смертями невинных и слабых зверей!" – написал Козловский в своем аккаунте в Instagram (орфография и пунктуация автора – прим.ред.).
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