×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


К ЧМ-2018 в Екатеринбурге построят приют для бездомныхСегодня в 11:11

  • Текст

Собак.

Организационный комитет мундиаля "Россия-2018" и Министерство спорта обяжут все города, принимающие матчи ЧМ, построить приюты для бездомных животных. Об этом со ссылкой на ведомства сообщают "Известия". Подобные передержки уже появились в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В остальные города направят типовые проекты построек. Контролем исполнения предписания займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

По словам председателя оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, организаторы ЧМ-2018 в России и FIFA выступают против жестокого обращения с животными. "Мы призываем регионы использовать только гуманные меры для контроля популяции бездомных животных и создавать пункты передержки и приюты. Никакой утилизации ни в коем случае не будет", – сообщил чиновник.

В столице Урала за 2018 год планируют поймать 4 600 бездомных собак. Лишь 450 псов привьют, чипируют и на месяц оставят в передержках. Остальные четыре тысячи хвостатых продержат 10 дней в карантине, после чего убьют, передает "Уралинформбюро".

Тем временем в сети набирает популярность петиция против убийства животных ради чемпионата мира по футболу. Документ уже подписали 1,2 миллиона людей. Среди них – известные актеры Данила Козловский и Елизавета Боярская.

"Государством УЖЕ выделены миллионы рублей на массовое уничтожение бездомных животных. Почему мы не используем эти ресурсы для решения этой проблемы по человечески? Известно, что существуют гуманные методы: отлов, стерилизация и вакцинация. И выделенных денег ХВАТИТ, чтобы все это организовать в нашей стране УЖЕ СЕЙЧАС! Позитивным переменам сильно мешает отсутствие Закона "об ответственном отношении к животным". Я считаю такую ситуацию стыдной и невозможной, в такой стране как Россия. Об этом УЖЕ говорят в иностранных СМИ. Давайте перестанем быть русскими варварами в глазах мира, прячущими недостатки своей страны за смертями невинных и слабых зверей!" – написал Козловский в своем аккаунте в Instagram (орфография и пунктуация автора – прим.ред.).

Ранее по теме:
Власти Екатеринбурга готовы потратить 32,5 миллиона на бездомных собак

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

"Дочке" Пумпянского отдали землю даром

Под рекламу.

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×