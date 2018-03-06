На середину марта.

14 марта в суде ХМАО-Югры рассмотрят апелляцию по делу о югорской автокатастрофе, в которой погибли юные спортсмены школы "Сибиряк".

"Насколько нам известно, в этот день слушание будет посвящено жалобе, поданной не на итоговое решение суда, а на конкретное определение. В нем судья Блашкова удовлетворила гражданский иск не в полном объеме, то есть не все имущество Саитханова было определено по суду, а только часть. Какой в итоге объем апелляционных жалоб будет рассмотрен на заседании, узнаем в ближайшие дни", - рассказал "Уралинформбюро" адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.

6 февраля Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор виновникам югорской трагедии. 4 декабря 2016 года нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся с грузовиком Volvo, который вез негабаритный груз. Транспортное средство развернуло на дороге и раздавило вторым тралом. В аварии погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек, включая 13 детей, получили серьезные травмы.

Водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов был приговорен к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Марату Зайнуллину, управлявшему автобусом, в котором ехали дети, суд назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, его начальнику - 1 год и 3 месяца. Директор спортшколы Ирина Тарасова приговорена к 11 месяцам принудительных работ.

16 февраля пострадавшие подали апелляцию. Обжаловали решение Ханты-Мансийского райсуда сторона защиты и Генпрокуратура.

Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя второго трала - брата осужденного Саитханова - Вадима. Сыщики подозревают его в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц. Ранее Вадим Саитханов проходил по делу как свидетель.

Также продолжается расследование в отношении врио председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого.

Дело же в отношении двух сотрудников ГИБДД Башкирии, подозреваемых в халатности, направлено для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру. По версии следствия, автоинспекторы не внесли в федеральную информационную систему данные о лишении прав Раиля Саитханова.

Стоит отметить, что феврале 2018 года к расследованию обстоятельств югорской автокатастрофы подключился старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров. До этого родители пострадавших и погибших спортсменов неоднократно безуспешно обращались к следствию с требованием привлечь Вадима Саитханова в качестве подозреваемого. Участие московского должностного лица лица помогло сдвинуть дело с мертвой точки.