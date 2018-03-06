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Пропавшие в североуральской шахте мужчины нашлись на поверхностиСегодня в 09:38

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Даже не знали, что их ищут.

Троих человек, ранее пропавших в заброшенной шахте Североуральского бокситового рудника в поселке Калья, нашли. Подходящих под описание мужчин полицейские заметили на улице. Об этом "Уралинформбюро" сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"В 19.30 по местному времени пропавших трех мужчин обнаружили в ходе поисковых мероприятий участковые полиции Североуральска. Мужчины шли по улице и несли с собой лом цветного металла. Их доставили в отдел полиции, где их опросили", — рассказал полковник.

Все трое здоровы, у них нет никаких травм. В шахту мужчины без определенного места жительства спустились еще 3 марта. Сделали они это осознанно – с собой взяли воду и продукты. Стоит отметить, бомжи спускались в шахту не в первый раз. Они зарабатывают себе на жизнь добычей лома и цветных металлов. В этот раз мужчины даже не знали, что их ищут.

В ходе поисков пропавших сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области за 4 часа обследовали 15 километров горных выработок. В поисках были задействованы 19 человек: 12 горноспасателей и 7 сотрудников Североуральского бокситового рудника.

Ранее по теме:
В заброшенной североуральской шахте пропали 3 человека

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