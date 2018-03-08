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Праздничные концерты "Зяблицев-Фонда" собрали 700 человек07 марта в 16:36

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6 марта.

"Зяблицев-фонд" 6 марта 2018 года провел еще два праздничных концерта, приуроченных к Международному женскому дню. Мероприятия собрали в общей сложности 700 человек.

"После своего выступления я пригласил на сцену лучших активистов "Зяблицев-Фонда". Поблагодарил и наградил за активную жизненную позицию Людмилу Федоровну Елтышеву, Наталью Викторовну Орлову, Тамару Евгеньевну Масягину, Людмилу Владимировну Ищенко", - рассказал "Уралинформбюро" депутат свердловского Заксобрания Евгений Зяблицев.

Народный избранник поздравил женщин с праздником 8 марта и началом весны. Он пожелал им отличного настроения и позитива.

Стоит добавить, что первый из числа посвященных Международному женскому дню концертов, которые традиционно организует "Зяблицев-Фонд", прошел в ДК имени Горького 5 марта.

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