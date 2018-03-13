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Екатеринбургскую телебашню одели в "чулок смертника"Сегодня в 09:30

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Дата взрыва пока неизвестна.

Специалисты компании "Работы. Взрывные. Специальные" начали одевать екатеринбургскую недостроенную телебашню в специальную защитную сетку, предохраняющую от разлета бетонных осколков при демонтаже. Об этом сообщают пользователи паблика "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Высота недостроенной телебашни составляет 231,7 метра. Точную высотную отметку, до которой дотянут защитный "чулок", в пресс-службе УГМК "Уралинфорбюро" назвать не смогли. До сих пор неизвестна и точная дата сноса объекта. Как пояснили корреспонденту агентства в компании, в любом случае ее демонтируют после выборов президента РФ, которые состоятся 18 марта.

Несколько недель назад в качестве возможной даты сноса телебашни называли 23 февраля. Однако вскоре эта информация была опровергнута пресс-службой УГМК. А в конце февраля активисты общественной организации "Уральский хронотоп" подали в областное управление по охране и использованию объектов культурного наследия заявление на включение башни в соответствующий реестр. Согласно закону, на время рассмотрения заявки все работы на объекте должны быть приостановлены.

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