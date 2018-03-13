Для кремации и "семейного прощания".

Останки скончавшегося в ноябре 2017 года серийного убийцы Чарльза Мэнсона по решению суда получит американец Джейсон Фримен, назвавшийся его внуком. Мужчина планирует кремировать останки "деда", а затем устроить "маленькое семейное прощание", на которое будут приглашены соперники в борьбе за труп, передает телеканал CNN.

Кроме "внука"-Фримена, на тело Мэнсона претендовали еще трое: два "сына" убийцы и его "друг", передает "Уралинформбюро".

В 1969 году в Лос-Анджелесе Чарльз Мэнсон вместе с членами его коммуны убили жену режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт и четырех ее знакомых. В том же году преступник был задержан, а затем приговорен к девяти пожизненным срокам. Мэнсон скончался в возрасте 83 лет в больнице Калифорнии. На больничную койку он попал из тюрьмы.

Ранее режиссер Квентин Тарантино рассказал о планах снять фильм, в сюжет которого будут вплетены преступления Мэнсона и его последователей.

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