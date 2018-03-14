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Пользователи Telegram подали к ФСБ коллективный иск Сегодня в 10:45

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В защиту частной жизни и переписки.

Пользователи мессенджера Telegram обратились в Мещанский суд Москвы с коллективным иском против ФСБ. Они настаивают на признании незаконными требований ведомства о предоставлении ключей для расшифровки частной переписки, сообщает "Уралинформбюро".

"Коллективный иск 35 пользователей Telegram подан нашими юристами. Мы просим признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений, а также обязать ведомство отозвать требование", - цитирует юриста общественной организации "Роскомсвобода" Саркиса Дарбиняна ТАСС.

Дарбинян уверен, что своими притязаниями ведомство нарушает права истцов на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны, а также право на тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений, гарантированные Конституцией РФ и Европейской конвенцией о защите прав человека.

В исковом заявлении отмечается, что действия ФСБ угрожают безопасности коммуникаций и создают реальную возможность доступа к конфиденциальной информации неограниченного круга лиц.

Стоит напомнить, что в октябре 2017 года мировой суд признал Telegram Messenger LLP виновной в неисполнении организатором распространения информации обязанности хранить и (или) предоставлять правоохранительным органам сведения о сообщениях и информацию о пользователях. За это компанию оштрафовали на 800 000 рублей. Обжалование решения в районном суде не помогло.

20 марта Верховный суд России рассмотрит иск Telegram о признании недействующим приказа ФСБ, регламентирующего процедуру предоставления ведомству сведений о декодировании пользовательских сообщений.

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