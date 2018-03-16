Вдовы легендарных баскетболистов проиграли суд по делу о "Движении вверх" Сегодня в 09:25
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Вновь.
Мосгорсуд оставил без изменения решение предыдущей инстанции, не удовлетворившей иск вдов спортсменов к студии Никиты Михалкова, выпустившей фильм "Движение вверх". Вердикт был озвучен 15 марта, передает "Уралинформбюро".
Вдовы баскетболиста Александра Белова и тренера сборной СССР Владимира Кондрашина подали на студию в суд из-за содержащихся в фильме, по их мнению, "недостоверных сведений о заболевании Белова". Они настаивали, чтобы информация, не соответствующая действительности, была вырезана из фильма. Женщин возмутило, что в сценарии без их согласия демонстрируется множество подробностей из частной жизни спортсменов.
Суд, как первой, так и второй инстанции, признали фильм творческим вымыслом, а не документальной лентой, и оставили требование без удовлетворения, пишет РИА Новости.
Картина "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева вышла в декабре 2017 года и уже на третьей неделе проката стала самой кассовой российской лентой. В фильме показана историческая победа: сборная СССР по баскетболу на Олимпиаде-1972 в Мюнхене впервые в истории выиграла золото, одолев в финале команду США.
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Если фильм -это творческий вымысел, тогда в таком фильме не должны быть персонажи, которые созданы по реальным прототипам, т.е. по реальным людям. Если такие персонажи есть в фильме, тогда в фильме не должно быть творческого вымысла, а должна быть художественная правда. Что, Михалков до сих пор это не понял????? Дамы, продолжайте свою борьбу за честное имя своих мужей, вы абсолютно правы!!!!!!!!!!!ответить
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