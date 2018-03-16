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Москва и Санкт-Петербург поднялись в рейтинге дорогих городов мираСегодня в 09:55

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Из-за "сильного" рубля.

В 2018 году Сингапур признали самым дорогим городом планеты. Следом в списке, опубликованном британским журналом Economist Intelligence Unit (EIU), расположились Париж (Франция), Цюрих (Швейцария), Гонконг и Осло (Норвегия). Москва и Санкт-Петербург за последний год поднялись в рейтинге на шесть позиций, перебравшись на 12-е и 14-е места соответственно.

Эксперты связывают "подорожание" российских столиц с "сильным рублем", передает "Уралинформбюро".

В отчете EIU также отмечается, что стоимость существования сильно зависит от местоположения городов. В частности, для Европы определяющим фактором являются цены на сферу услуг, а для Азии - стоимость продуктов.

Замкнули перечень из 133 самых дорогих городов планеты Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла) и Алма-Ата (Казахстан).

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