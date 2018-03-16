После Россельхознадзора.

Индивидуального предпринимателя Александра Зайцева, на чьей земле у поселков Красный и Соколовка обнаружен свежий куриный помет, могут привлечь к административной ответственности. Областное управление Россельхознадзора передало материалы дела о порче земель в Верхнепышминский городской суд. Об этом говорится в письме ведомства в адрес депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских.

Главе фермерского хозяйства грозит штраф в 20-40 тысяч рублей.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", областное минприроды и экологии по просьбе депутата организовало проверку: на участке, принадлежащем предпринимателю, обнаружили несанкционированное размещение куриного помета светлого цвета со специфичным запахом.

Материалы обследования территории министерство передало в областное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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