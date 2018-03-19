Сейчас мешает метель.

Региональные трассы Среднего Урала в минувшие сутки очищали от снега 450 единиц техники. "Большого числа нареканий от автоинспекторов в управление не поступало. Выявленные ГИБДД недостатки устранялись оперативно ", - сообщили "Уралинформбюро" в Управлении автодорог Свердловской области.

Там также добавили, что утром бороться с последствиями снегопадов вышли 480 единиц техники. "На данный момент уборку дорожной сети осложняет метель. Из-за сильного ветра часто случаются переметы", - отметили в учреждении.

Ранее свердловская Госавтоинспекция сообщила о том, что несвоевременная и некачественная очистка трасс наряду с другими факторами привела к тому, что в области за прошедшие сутки произошло 143 дорожно-транспортных происшествия.

Автоинспекторы также упрекнули дорожников в том, что те во время снегопадов вывели на трассы недостаточное количество специализированной техники.

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