Намекнули в мэрии.

24 марта в столице Урала с 9.00 до 11.30 для движения поездов будут закрыты станции подземки Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. Об этом горожан предупредил Екатеринбургский метрополитен. В приемной директора подземки, куда корреспондент "Уралинформбюро" обратился за разъяснениями, посоветовали спросить о причинах в мэрии.

В пресс-службе горадминистрации, запрос переадресовали к руководству "собственника телебашни" (в этой роли выступает УГМК-холдинг -прим.ред.). "Звоните в УГМК либо в компанию "Р.В.С" (исполнитель демонтажных работ - прим. ред.)", — посоветовала сотрудница пресс-службы.

"Пока мы не знаем, зачем закрывают станции метро, — заверила заместитель начальника управления общественных связей ООО "УГМК-Холдинг" Нина Пелевина. — Надеемся, что все прояснится к пятнице".

Стоит напомнить, что 24 марта ряд городских СМИ называет в качестве возможной даты сноса недостроенной телебашни. В феврале в медиа-пространство просочились слухи, что башню могут снести 23 февраля. Однако спустя всего несколько минут пресс-службы администрации уральской столицы и УГМК опровергли эту информацию.

Однако в начале марта Екатеринбургский метрополитен оповестил пассажиров о закрытии трех станций (Геологический, Чкаловской и Ботанической) с полуночи 8 марта до 5.00 12 марта.

Инсайдеры "Уралинформбюро" тогда предположили, что эта мера может быть вызвана планами УГМК по сносу телебашни, рядом с которой как раз расположена одна из станций подземки. Ранее представители УГМК-холдинга, организатора демонтажа телебашни, сообщили, что "точный срок сноса этого объекта до сих пор не определен, известно лишь, что это событие состоится не ранее второй половины марта".

Следует отметить, что в конце февраля общественная организация "Уральский хронотоп" подала в областное Управление по охране и использованию объектов культурного наследия заявку на включение башни в реестр ОКН. По закону экспертиза должна быть проведена в срок не более 90 рабочих дней.

В беседе с "Уралинформбюро" президент "Уральского хронотопа" Олег Букин напомнил, что до окончательного вердикта экспертов работы на данном объекте — включая реконструкцию и снос — должны быть приостановлены. Демонтаж башни до истечения этого срока будет нарушением федерального законодательства.

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