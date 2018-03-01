Возможно, для сноса телебашни.

В метрополитене Екатеринбурга с полуночи 8 марта до 05.00 12 марта будет закрыто движение поездов от Площади 1905 года до Ботанической и в обратном направлении. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в приемной подземки.

Соответствующее постановление горадминистрации было утверждено 28 февраля. По официальной версии, закрытие связано с реконструкцией станции Геологическая. За 4 дня компания "ГорРемСтрой" собирается расширить вестибюль станции. Впоследствии из него, как предполагается, будет открыт второй выход в ТРЦ "Гринвич" с эскалаторами.

Стоит отметить, что закрытие станций случится сразу после визита в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина, который, по данным инсайдеров, запланирован на начало недели. Источники "Уралинформбюро" предположили, что "под шумок" заявленной реконструкции может быть снесена и недостроенная телебашня. По их мнению, это самое удачное время для демонтажа объекта: президент уже уехал, а выходные из-за Международного женского дня будут длиться 4 дня - достаточный срок для ликвидации значительной части последствий сноса.

Кроме того, одна из закрываемых станций - Геологическая - находится как раз рядом с телебашней. В случае проведения взрывных работ ее закрытие было бы вполне логичным с точки зрения безопасности горожан.

Некоторое время назад представители УГМК-холдинга, организатора демонтажа телебашни, сообщили, что "точный срок сноса этого объекта до сих пор не определен, известно лишь, что это событие состоится не ранее второй половины марта".

Тем временем градозащитники не теряют надежды спасти башню от уничтожения. На днях активисты общественной организации "Уральский хронотоп" подали заявку в областное управление по охране и использованию ОКН на включение башни в реестр объектов культурного наследия. Если башня попадет в него, ее уже нельзя будет снести. Более того, на время проведения экспертизы все работы на объекте должны быть приостановлены.

По закону экспертиза должна быть проведена в срок не более 90 рабочих дней. Однако президент "Уральского хронотопа" Олег Букин в беседе с "Уралинформбюро" предположил, что решение вопроса займет в лучшем случае 1-2 месяца. Демонтаж башни до вынесения окончательного вердикта экспертов будет нарушением федерального законодательства.

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