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Козицын не стал комментировать снос телебашни в Екатеринбурге20 марта в 19:20

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На "хоккейной" пресс-конференции.

Гендиректор "УГМК-Холдинга" Андрей Козицын не стал комментировать ситуацию со сносом недостроенной телебашни в Екатеринбурге на пресс-конференции, посвященной итогам выступления ХК "Автомобилист" в сезоне КХЛ, передает "Уралинформбюро".

Соответствующие вопросы 20 марта ему намеревались задать представители сразу нескольких свердловских СМИ, однако их заранее попросили не касаться "больной" темы. Впрочем, журналистам все же удалось поднять сопутствующий вопрос – предполагаемое строительство на месте башни Ледовой арены на 15 тысяч зрителей.

"Крупицами" информации Андрей Козицын поделился: "Концепция еще обсуждается, но пока в народ не с чем идти". Он отметил, что утверждение и согласование проекта Ледовой арены будут проведены оперативно, но каких-либо сроков не назвал.

Стоит напомнить, что передача телебашни и участка под ней в качестве взноса в уставный капитал АО "Ледовая арена" была одобрена Заксобранием Свердловской области в июле 2017 года. На месте одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга планируется возвести спортсооружение на 15 тысяч зрителей.

Ранее по теме:
УГМК нечего предложить Екатеринбургу вместо телебашни

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