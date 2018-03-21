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УГМК нечего предложить Екатеринбургу вместо телебашни20 марта в 16:53

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Ледовой арены нет даже в проекте.

Проект возведения в Екатеринбурге новой Ледовой арены на месте недостроенной телебашни до сих пор не утвержден. Об этом 20 марта заявил гендиректор "УГМК-Холдинга" Андрей Козицын, передает "Уралинформбюро".

"Концепция еще обсуждается, но пока в народ не с чем идти", – сказал он, подводя итоги выступления хоккейного клуба "Автомобилист", президентом которого Козицын является, в минувшем сезоне КХЛ.

При этом глава "УГМК-Холдинга" отметил, что утверждение и согласование проекта Ледовой арены будут проведены оперативно, но каких-либо сроков не назвал.

Передача телебашни и участка под ней в качестве взноса в уставный капитал АО "Ледовая арена" была одобрена Заксобранием Свердловской области в июле 2017 года. На месте одной из главных достопримечательностей Екатеринбурга планируется возвести спортсооружение на 15 тысяч зрителей.

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