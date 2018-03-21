Павел Дуров отказал ФСБ в доступе к перепискеСегодня в 09:56
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Пользователей Telegram.
Основатель Telegram Павел Дуров публично заявил, что не выдаст ключи от переписки пользователей мессенджера.
"Угрозы заблокировать Telegram, если он не выдаст частные данные пользователей, не принесут результата. Telegram будет отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", - гласит запись в Twitter Дурова.
Таким образом основатель популярного мессенджера прокомментировал решение Верховного суда РФ, который 20 марта 2018 года признал право ФСБ получать данные для расшифровки сообщений в Telegram. Вслед за этим Роскомнадзор отправил Дурову уведомление о необходимости передать ФСБ ключи шифрования.
В том случае, если Telegram не изменит своего решения, Роскомнадзор сможет обратиться в суд. Сколько времени займет процедура блокировки, не сообщается, передает "Уралинформбюро".
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