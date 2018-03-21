С призывом к Чайке.

21 марта Екатерина Потапова, мать погибшей в югорской автокатастрофе Даши Калашник, провела одиночный пикет у здания Генпрокуратуры в Москве. Женщина стояла с плакатом: "Ю.Чайка, дайте СК РФ довести до конца дело об убийстве детей в Югре. Убийцы детей на свободе!".

Как сообщила "Уралинформбюро" пикетчица, родители, потерявшие детей в страшном ДТП, недовольны приговором суда и ходом расследования.

"Погибло 12 человек, среди них – 10 детей. А трое из четырех осужденных по этой трагедии уже фактически на свободе. Апелляции отклоняют. Вот как мы можем дальше жить, зная об этом?", – сетует Потапова.

Югорчанка надеется, что после пикета надзорное ведомство услышит убитых горем людей и расследование сдвинется с мертвой точки: "Прошло уже 2 года, а Вадим Саитханов, въехавший в середину автобуса и причинивший самые большие увечья, гуляет на свободе! Расследование было проведено в каком-то сжатом виде. Очень много недоработок. Но мы будем идти до конца. Будем бороться".

По словам матери погибшей девочки, если реакции не последует, родители юных спортсменов будут и дальше устраивать пикеты в разных городах России в надежде изменить ситуацию. "Я буду стоять где угодно и когда угодно, и не успокоюсь. Потому что самое худшее с нами уже случилось", – добавила собеседница агентства.



Видео: Екатерина Потапова/vk.com

4 декабря 2016 года нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся с грузовиком Volvo, который вез негабаритный груз. Транспортное средство развернуло на дороге и раздавило вторым тралом. В аварии погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек, включая 13 детей, получили серьезные травмы.

6 февраля 2018 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор виновникам югорской трагедии. Водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов был приговорен к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Марату Зайнуллину, управлявшему автобусом, в котором ехали дети, суд назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, его начальнику – 1 год и 3 месяца. Директор спортшколы Ирина Тарасова приговорена к 11 месяцам принудительных работ.

Пострадавшие подали апелляцию. Обжаловали решение Ханты-Мансийского райсуда также сторона защиты и Генпрокуратура.

В феврале 2018 года к расследованию обстоятельств катастрофы подключился старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров. Было возбуждено уголовное дело в отношении водителя второго трала – брата осужденного Раиля Саитханова – Вадима. Сыщики подозревают его в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц. Ранее мужчина проходил по делу как свидетель.

Продолжается расследование в отношении врио председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого.

Дело в отношении двоих сотрудников ГИБДД Башкирии, подозреваемых в халатности, для утверждения обвинительного заключения направлено в прокуратуру. По версии следствия, автоинспекторы не внесли в федеральную информационную систему данные о лишении Раиля Саитханова водительского удостоверения.