Для объекта культурного наследия.

Недостроенной телебашне отказано в статусе выявленного объекта культурного наследия. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления госохраны ОКН Свердловской области.

"Все эксперты, привлеченные к рассмотрению вопроса об этом объекте, выдали отрицательные заключения", — пояснила начальник отдела правовой и организационной работы Управления Евгения Игнатова. Причины такого решения в беседе с корреспондентом агентства озвучены не были, акт экспертизы также до сих пор не обнародован.

По словам Игнатовой, в числе привлеченных экспертов были областное ГБУ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры, Екатеринбургский Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия и Свердловское региональное отделение ВСО "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" (ВООПИК).

Как пояснила "Уралинформбюро" председатель совета областного отделения ВООПИК Людмила Михайлова, телебашня не подходит под определение "объекта культурного наследия" по ряду параметров. Среди них - "молодой" возраст башни (она начала строиться в 1980-х, а по закону в реестр ОКН не может попасть объект моложе 40 лет), а также тот факт, что башня является "техническим недостроенным сооружением".

Инициатором включения башни в реестр выявленных объектов ОКН выступила в феврале 2018 года общественная организация "Уральский хронотоп". Таким образом градозащитники пытались законными способами предотвратить либо отсрочить уничтожение самого знаменитого долгостроя Екатеринбурга.

"Они (чиновники управления – прим. ред.) первыми почему-то позвонили с этой новостью не мне, а журналистам, — посетовал в беседе с корреспондентом агентства инициатор заявки, председатель правления "Уральского хронотопа" Олег Букин. — Видимо, чтобы подготовить почву и отчитаться, мол, все законно и нормально".

Общественник считает вердикт незаконным, так как между подачей заявки и вынесением окончательного решения не прошло положенных по закону 90 дней. Однако защитники башни не собираются сдаваться. "Экспертиза сделана впопыхах, поэтому у нас есть основания для обращения в прокуратуру", — заявил Букин. Он также предположил, что массовый гражданский протест в день сноса башни сможет остановить работы по ее демонтажу. "Я никого ни к чему не призываю, но если к подножию башни придет 10 000 горожан, снос не состоится", — уверен он.

Следует заметить, что ни "УГМК-Холдинг" (собственник земельного участка под башней), ни администрация Екатеринбурга до сих пор не назвали точной даты взрывных работ. Утром 21 марта в ряде СМИ распространилась информация о закрытии с 08.00 до 10.00 движения на участках автодорог, примыкающих к телебашне, - Степана Разина (от Декабристов до Народной Воли) и Декабристов (от Розы Люксембург до Степана Разина). Сообщалось, что соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб, но в горадминистрации эту информацию не подтвердили.

Однако в пресс-службе компании "Атомтройкомплекс" "Уралинофрмбюро" сообщили, что из стоящего рядом с телебашней комплекса апартаментов "Артек" 24 марта будут эвакуированы люди. Также в этот день не будет работать Екатеринбургский цирк, непосредственно соседствующий с башней. Об этом рассказал корреспонденту агентства директор цирка, депутат областного Заксобрания Анатолий Марчевский.

А днем ранее Екатеринбургский метрополитен оповестил горожан о том, что 24 марта с 09.00 до 11.30 будут закрыты станции Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. В мэрии отказались назвать причину смены режима работы подземки, переадресовав корреспондента агентства к руководству "УГМК-Холдинга" и компании "Р.В.С." - структурам, ответственным за грядущий снос телебашни.

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