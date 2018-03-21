А цирк будет закрыт.

Определена точная дата сноса недостроенной телебашни - 24 марта 2018 года. Об этом в беседе с "Уралинформбюро" сообщил директор расположенного рядом с ней Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский.

По словам собеседника агентства, в связи с демонтажем объекта в грядущую субботу цирк работать не будет. "Я не знаю, когда это будет, утром или вечером. Я уверен в положительном и грамотном решении этого вопроса, но на всякий случай мы перенесли все спектакли, чтобы не создавать зрителям проблем", - пояснил Марчевский, отметив, что отмена представлений не связана с какими-либо угрозами для безопасности артистов и зрителей.

Кроме того, из стоящего рядом с телебашней комплекса апартаментов "Артек" будут эвакуированы люди. Это будет сделано по соображениям безопасности, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

Утром 21 марта в ряде СМИ прошла информация о закрытии с 08.00 до 10.00 движения на участках автодорог, примыкающих к телебашне, - Степана Разина (от Декабристов до Народной Воли) и Декабристов (от Розы Люксембург до Степана Разина). Сообщалось, что соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб, однако в пресс-службе горадминистрации эту информацию не подтвердили.

Днем ранее Екатеринбургский метрополитен оповестил горожан о том, что 24 марта с 09.00 до 11.30 будут закрыты станции Геологическая, Чкаловская и Ботаническая. В мэрии отказались назвать причину смены режима работы подземки, переадресовав корреспондента агентства к руководству "УГМК-Холдинга" и компании "Р.В.С." - структурам, ответственным за грядущий снос телебашни.

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