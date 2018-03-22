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"Авиация активно летает": спасатели ответили Холманских из СибириСегодня в 14:32

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Отчетом за год.

Для оказания неотложной помощи населению Урала авиация МЧС 116 раз поднималась в воздух в 2017 году. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра министерства.

Чаще всего помощь авиации требовалась для тушения пожаров в Свердловской и Челябинской областях, а также на Ямале. Было осуществлено 85 вылетов.

25 раз спасатели поднимались в воздух для ликвидации последствий подтоплений в Тюменской области, 6 раз - для поисков людей в Свердловской и Челябинской областях.

"На территории Урала в 2017 году было организовано авиационное реагирование группировки из шести воздушных судов. На ЧС и происшествия мы задействовали вертолеты Ми-8, самолеты Бе-200 и Ил-76. Наша авиация активно летает, простоев практически нет. Применение самолетов и вертолетов тщательно планируется и организовывается максимально эффективно", - добавил замначальника центра по авиации Андрей Груздов.

20 марта тему привлечения авиации для ликвидации последствий ЧП и тушения пожаров поднял полпред президента в УрФО Игорь Холманских. В ходе совещания по вопросам безопасности с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, проходившего в Екатеринбурге, он заявил, что ликвидация Уральского регионального центра МЧС серьезно повлияла на работу спасателей.

"Полномочия передали Сибирскому региональному центру МЧС России, который находится за 2 000 километров от нас - в Красноярске. Это существенно повлияло на эффективность системы оповещения", - подчеркнул полпред, попросив Патрушева поддержать его инициативу о размещении на Урале резерва Авиалесохраны.

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