На встрече с "командой Путина".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал спасти от сноса ДК "Химмаш". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в областном департаменте информационной политики.

"Мы разбираемся в ситуации, идет процесс переговоров, о результатах которых говорить преждевременно. Понятно, что наша главная цель – сохранить. Мы занимаемся", – заявил глава региона 22 марта в ходе встречи с известными уральцами, вошедшими в число доверенных лиц президента РФ Владимира Путина.

По словам руководителя регионального исполкома ОНФ Жанны Рябцевой, под обращением с просьбой сохранить дом культуры поставили подписи около 5 000 человек, проживающих как на Химмаше, так и в других районах Екатеринбурга.

О планах компании AVS Group снести старейший в микрорайоне дворец культуры на Грибоедова, 13 ради строительства на его месте высотного жилья стало известно в феврале. На митинге у мэрии в защиту ДК "Химмаш", состоявшемся 22 февраля, екатеринбуржцы напомнили представителям горадминистрации, что изначально речь шла о реконструкции здания с сохранением всех 25 кружков и секций, которые сегодня работают на территории ДК.

Одни из вариантов спасения здания — выкуп его в муниципальную либо областную собственность. Но пока процесс тормозится из-за дороговизны сделки: как ранее сообщало "Уралинформбюро", сегодня цена вопроса превышает 500 миллионов рублей. По мнению депутата екатеринбургской гордумы Анатолия Шарапова, для решения этой проблемы нужны дополнительные областные и федеральные субсидии.

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