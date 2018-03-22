Екатеринбургскую телебашню спасет референдумСегодня в 19:05
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Если гордума даст добро.
Защитники недостроенной телебашни не оставляют попыток спасти ее от сноса - назначенного, как ранее сообщало "Уралинформбюро", на 24 марта. За два дня до роковой даты с корреспондентом агентства связались члены инициативной группы по проведению общегородского референдума о судьбе башни.
Как заявил полномочный представитель группы Андрей Еланцев, соответствующая заявка в избирком будет подана утром 23 марта.
"После чего комиссия в течение 15 дней проводит проверку поданных документов на их соответствие требованиям закона, и если все хорошо, передает их в гордуму Екатеринбурга. В случае положительного вердикта со стороны депутатов нам должны выдать свидетельство о регистрации инициативной группы. После этого мы за 20 дней должны будем собрать не менее 50 тысяч голосов горожан в поддержку общегородского референдума", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, как только гордума "даст отмашку" к сбору подписей горожан, все работы по демонтажу башни должны быть приостановлены. Правда, в законе не прописана возможность остановить снос на время рассмотрения заявки депутатами.
"Случай уникальный, - признается активист. - С одной стороны, у граждан есть право решить судьбу телебашни. С другой стороны, закон не обязывает УГМК прекратить подготовку сноса, пока заявку рассматривает избирком. А на рассмотрение заявки, как уже было сказано, обычно отводится 15 дней".
При этом Андрей Еланцев уверен, что механизмы юридического решения этой коллизии есть. Если идея с референдумом "выгорит", и башню удастся спасти, это создаст уникальный юридический прецедент для подобных ситуаций.
Следует напомнить, что это не первая попытка заступиться за самый знаменитый недострой Екатеринбурга, предпринятая общественными активистами в правовом поле. В конце февраля общественная организация "Уральский хронотоп" подала заявку на включение башни в реестр выявленных объектов культурного наследия.
Однако на днях стало известно, что областное управление по охране и использованию ОКН отказалось признать башню памятником, ссылаясь на отрицательные заключения экспертов областного НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры, Екатеринбургского Центра по охране и использованию исторического и культурного наследия и Свердловского регионального отделения ВООПИК.
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