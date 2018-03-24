Башня - всё: УГМК обрушила самый известный долгострой УралаСегодня в 10:27
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Вопреки воле екатеринбуржцев.
Утром 24 марта 2018 года уральская столица лишилась одной из достопримечательностей и архитектурной доминанты - недостроенной телебашни возле цирка.
Демонтаж был осуществлен методом направленного взрыва. Сначала сработала одна часть зарядов, заложенная на высоте нижней трети конструкции, через несколько секунд - вторая, чуть выше. Башня обрушилась, подняв в воздух огромное количество пыли.
"Чулок смертника", призванный защитить от разлетающихся кусков бетона, сорвало взрывной волной. Куски шрапнели раскидало в разные стороны. Хотя компания-подрядчик обещала провести все безопасно, по официальным данным, пострадал один человек, однако, по сведениям "Уралинформбюро", травмированных двое.
Как все происходило - смотрите в нашем видео.
Легендарный недострой приговорили к сносу летом 2017 года, когда башня и, самое главное, участок под ней были переданы свердловскими властями ООО "Ледовая арена" (входит в "УГМК-Холдинг") в качестве взноса в уставный капитал Общества.
Узнав о грядущей казни, екатеринбуржцы предприняли все возможное, чтобы ее предотвратитиь. Они собирали подписи в защиту башни, "обнимали" ее и даже за сутки перед сносом взяли в "заложницы".
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