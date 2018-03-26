Обломки екатеринбургской телебашни подпортили "фасад российской истории"Сегодня в 12:36
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Видно невооруженным глазом.
После сноса в Екатеринбурге недостроенной телебашни на здании музея "Россия — моя история", расположенном в 100 метрах от эпицентра взрыва, появились отметины, напоминающие следы от осколков разлетевшегося бетона. Повреждения заметны невооруженным глазом, в чем убедился корреспондент "Уралинформбюро".
Отчетливо видно, что в нескольких местах с фасада сбита штукатурка, а одна из облицовочных плит сломана. Получить комментарий сотрудников музея агентству не удалось: телефон организации к моменту публикации новости не отвечал. В пресс-службе федерального проекта "Россия - Моя история" заявили, что никаких сообщений из Екатеринбурга о повреждениях здания, не поступало.
Отчетливо видны места со сбитой штукатуркой...
... и повреждения на фасаде.
Ранее генеральный директор АО "Р.В.С." Юрий Овчаров, производившего взрывные работы, уверял представителей СМИ, что демонтаж прошел в штатном режиме. Однако свидетели утверждали, что два человека пострадали от разлета осколков. Заместитель руководителя пресс-службы УГМК-Холдинга Нина Пелевина на своей странице в Facebook назвала эти слухи "провокацией", а протесты горожан против сноса башни — "проплаченными".
Тем временем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в личном Instagram назвал снос объекта "филигранным" и поблагодарил защитников недостроя за неравнодушие и гражданскую позицию, назвав проявление этих качеств "сильной стороной Екатеринбурга и Свердловской области".
"Хотя формально судьба башни была в руках УГМК, я как губернатор, несу ответственность за решение о сносе. И считаю его правильным", - заявил глава региона.
Снос недостроенной телебашни был осуществлен 24 марта около 09.00. Полностью уничтожить объект не удалось: часть ствола конструкции осталась на бетонном основании. По словам Овчарова, 30-метровый "огрызок" демонтируют в сроки, установленные заказчиком, без применения взрывных технологий.
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