Первый звуковой кинотеатр Свердловска.

На площадке в Екатеринбурге, где в минувшие выходные начался снос здания кинотеатра "Темп", до сих пор работает тяжелая техника. Работы ведутся, несмотря на протесты общественников, считающих это здание памятником истории, сообщила "Уралинформбюро" активистка Ольга Беляева.

По ее словам, забор, ограждающий площадку пустующего здания кинотеатра на пересечении улиц XXII партсъезда и 40-летия Октября, горожане заметили 23 марта. Днем позже неизвестные личности в спецодежде, представившиеся сотрудниками компании "Уральские строительные технологии", приступили к демонтажу объекта. При этом, как уверяет собеседница агентства, снос проходил с нарушениями: например, никакого информационного стенда, положенного по СНиП при работах такого рода, на строительном заборе не было.

Общественные активисты обратились с заявлением в отдел полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу. "По факту инцидента, произошедшего 24 марта на улице 40 лет Октября, принято и зарегистрировано заявление. В настоящее время службой участковых уполномоченных полиции территориального ОВД проводится проверка, изучаются обстоятельства произошедшего, документация. Также полиция опрашивает представителей организации, осуществлявшей работы на территории объекта", — пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городской полиции.

Найти фирму-подрядчика, производившую демонтаж здания, к моменту публикации материала не удалось. В компании "Уральские строительные технологии" корреспонденту агентства заявили, что не имеют к сносу никакого отношения. По словам представительницы организации, в городе работает несколько компаний с таким наименованием. Тезка, впрочем, обнаружилась лишь одна - ООО "Уральские строительные технологии", которая ранее была прописана в доме на Шефской, а к настоящему моменту ликвидирована как юридическое лицо.



От некогда любимого кинотеатра уралмашевцев остался жалкий "огрызок". Фото: Ольга Беляева.

Летом 2017 года пустующее здание кинотеатра и земля под ним были проданы ЗАО "ЖК "Есенин" под строительство жилого комплекса. Сам "Темп" определили к сносу.

Градозащитники считают решение о демонтаже незаконным. В середине марта 2018 года они направили заявку в областное управление по охране и использованию памятников на предмет включения "Темпа" в реестр выявленных ОКН. Заявители указывают, что эта постройка 30-х годов прошлого века в стилистике "сталинской неоклассики" была первым звуковым кинотеатром в Свердловске и является важным элементом архитектурного ансамбля соцгорода "Уралмаш".

"Согласно федеральному закону 73-ФЗ Управление, получив заявление, принимает в работу, рассматривает и выносит решение в срок не более 90 рабочих дней. При этом федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 73-ФЗ (либо иной другой) не накладывает на собственника никаких ограничений в части приостановления работ на объекте. Полномочий останавливать какие-либо работы у Управления также нет. У нас есть лишь обязанность в течение 3 дней после того, как мы признаем здание выявленным объектом культурного наследия, уведомить об этом собственника объекта", - пояснила в беседе с "Уралинформбюро" руководитель отдела правовой и организационной работы областного Управления по государственной охране и использованию ОКН Евгения Игнатова.

По словам собеседницы агентства, с момента поступления заявки на включение здания в перечень выявленных ОКН такое здание включается в список учета, но не принимается под госохрану. Однако в большинстве случаев сами собственники проявляют сознательность и на период рассмотрения заявки приостанавливают работы. Тем не менее представитель Управления заверила, что проверочные процедуры по кинотеатру "Темп" будут продолжены. Сотрудники ведомства еще раз посетят объект, составят акт и примут решение, что делать дальше.

Стоит заметить, что в ряде случаев Управление все же применяет ограничительные меры в отношении сноса зданий, которые считаются ценными с архитектурной и исторической точки зрения. Например, в мае 2017 года по аналогичной заявке общественной организации "Уральский хронотоп" была на время остановлена реконструкция школы №1 на ВИЗ-бульваре. Работы на объекте возобновились лишь после того, как эксперты вынесли вердикт, не признав школу достойной включения в реестр памятников.

В кулуарной беседе один из источников "Уралинформбюро" предположил, что демонтаж могли спровоцировать сами градозащитники, которые, подав заявку, "раструбили" об этом в СМИ.

Тем временем горожане задаются закономерным вопросом "Кто в ответе за варварский снос "Темпа"? Одну из версий выдвинул на своей странице в Facebook депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. Он предположил, что за происходящее должны нести ответственность сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб, который "не обеспечил охрану пустующих помещений... допустил пожары, разгромы", а также директор муниципального кинотеатра "Салют" Сергей Федяков, на чей баланс мэрия в свое время "переписала" здание.

"Федякову доверили самое "грязное", считаю, дело – продать участок с аварийной постройкой. Он справился", - подчеркнул Альшевских.

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