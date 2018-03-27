Столица Урала скорбит вместе с КемеровоСегодня в 09:19
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В городе объявлен траур.
27 марта 2018 года в Екатеринбурге объявлен траур по погибшим в пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Евгений Ройзман, передает "Уралинформбюро".
В 14.00 на площади Труда пройдет митинг памяти жертв трагедии в Кемерово. Его инициатором выступил Евгений Рон - глава местного штаба экс-кандидата в президенты Ксении Собчак. Он предлагает принести с собой цветы и игрушки и "немного помолчать".
Согласно официальным данным, в воскресном пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека. Однако значительная часть россиян уверены, что жертвы в разы больше - чаще в распространяющейся в Сети информации фигурирует цифра в 355 человек.
Сегодня на площади Советов перед администрацией Кемеровской области собрался многотысячный митинг. Его участники потребовали отставки главы регионального центра.
Стоит отметить, что утром 27 марта российский президент Владимир Путин прибыл в Кузбасс и возложил цветы к стихийному мемориалу у торгового центра.
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