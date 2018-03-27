Из соцсетей.

Трагедия в кемеровской "Зимней вишне" всколыхнула соцсети. Кроме страшной цифры в 355 погибших, якобы скрываемой властями, стали всплывать подробности "оказания помощи" по время ЧП от некоего Сержа Конапакина. Текст, первоисточник которого найти не представляется возможным, как цунами захлестнул паблики, передает "Уралинформбюро".

"Официальная цифра погибших в Кемеровском торговом центре "зимняя вишня" составляет 64 человека, и это самое гнусная ложь, что я когда либо слышал с федеральных каналов нашей страны", - начинает он свой рассказ (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

"Я сам кемеровчанин Мои семья живет в этом городе", - пишет он. По словам инсайдера, первые пожарные машины, которых он насчитал лишь порядка семи, подъехали только через 40 минут. Все это время посетители бассейна, выскочившие в чем были на крышу торгового центра, ждали помощи на морозе. Никаких спасательных подушек под окнами, из которых выпрыгивали люди, не было - многие, кого не поймали "храбрые граждане", "разбивались насмерть".

Подробнее о причинах трагедии читайте в нашей статье "Путин, поезд в огне!".

"Кинозалы были закрыты, и оставались закрытыми до последнего живого человека. Ни один из пожарных выходов не функционировал", - пишет мужчина.

Через несколько часов "Владимир Путин дал поручение министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Пучкову, вылетать в Кемерово для контроля происходящего. В это же время, по славам сотрудников МЧС, стали поступать приказы о сокрытии улик и реального количества погибших и пострадавших", - делится Серж.

После чего "кольцо МЧС оцепило здание, что бы зеваки не видели масштаб катастрофы и количество обгоревших тел".



Фото: "Инцидент Кемерово"/"ВКонтакте"

К утру 27 марта кемеровский морг якобы сообщил "о отсутствии мест и мешков для трупов, говоря о том, что количество погибших перевалило за 300 человек, среди которых 142 ребёнка".

Более того, утверждает Конапакин, ради сохранения секретности "на опознании тел, к охваченным горем родителям, подходят люди в костюмах и просят подписать документ о неразглашении, в противном случае они не получат деньги за сгоревшего ребёнка".

Автор публикации пишет, что не раз "прибывал в этом ТЦ, и знаю на сколько это убогая постройка, сделанная из г*** и палок, с 3 выходами на первом этаже и без окон".

"По всей стране, в каждом городе с населением больше 100 тыс человек, есть такая веселая пластиковая коробочка, именующая себе "развлекательным центром". Их планировка, почти никогда не соответствует технике пожарной безопастности, а инфраструктура по тушению пожара может просто отсутствовать. Одна с***ь заплатила другой с***чи и таким образом мы получаем тысячи бомб замедляемого действия с аттракционами, кинотеатрами и магазинами", - констатирует он, заключая "Наша страна, это "зимняя вишня" а мы в ней, это контактный зоопарк".

Стоит отметить, что до этого в соцсетях появилось интервью с Игорем Востриковым, у которого в пожаре погибли трое детей и жена, запертые в кинозале. На своей страничке во "ВКонтакте" мужчина написал следующее:

Тем временем на сайте change.org появилась петиция, автор которой Михаил Павлов просит Генпрокуратуру РФ, в первую очередь, проверить органы пожарного надзора в Кемеровской области и других регионов.

"Так как уже сейчас из открытых источников ясно, что в здании было много нарушений, которые привели к столь страшным последствиям, то возникает серьезная озабоченность о коррупционной составляющей в данном деле", - поясняет он.

На текущий момент под петицией подписались более 167 тысяч человек.

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