Назначен замминистра ЖКХ.

Выходец из мэрии Екатеринбурга Егор Свалов официально назначен заместителем свердловского министра энергетики и ЖКХ. Информация об этом появилась 27 марта на сайте ведомства.

Соответствующий указ подписал на днях глава региона Евгений Куйвашев. Основным направлением деятельности, которое будет курировать новоиспеченный замминистра, станет внедрение и реализация в регионе новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

О грядущем назначении Свалова на новую должность "Уралинформбюро" стало известно на прошлой неделе, однако сам чиновник отказался тогда комментировать эту информацию.

Егор Свалов, работая в администрации Екатеринбурга, в разное время занимал должности специалиста отдела по работе с органами государственной власти и местного самоуправления, начальника отдела по контролю за санитарным содержанием городских территорий, зампредседателя городского комитета благоустройства и главы городского комитета по экологии и природопользованию.

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