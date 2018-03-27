В горобразе Екатеринбурга рассказали о работе детских лагерей во время ЧМ-2018Сегодня в 16:22
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При необходимости – изменят маршруты.
Проведение ЧМ-2018 по футболу в Екатеринбурге не должно повлиять на работу городских оздоровительных лагерей и на перевозки детских групп. Об этом заявила начальник департамента образования уральской столицы Екатерина Сибирцева на заседании соцкомитета реионального ЗакСо 27 марта, передает "Уралинформбюро".
"Все согласования осуществлены. В городе открывается 121 городской оздоровительный лагерь в первую смену. Но внутри периметра, расположенного наиболее близко к центральному стадиону, нет учреждений, где организованы городские оздоровительные лагеря. Что касается перемещения автобусов с детьми, то маршруты будут согласовываться в ГИБДД. При необходимости в них будут внесены коррективы. Пока все проходит в штатном режиме и по плану", - сообщила Сибирцева.
Запись в оздоровительные лагеря Свердловской области стартует 1 апреля 2018 года. Родители смогут подать заявление через портал госуслуг, а также в отделениях МЦУ и МФЦ. Планируется, что летом смогут отдохнуть не менее 375 тысяч детей – на 20 тысяч больше, чем годом ранее.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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