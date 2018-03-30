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"Ада нет": Папа Римский проговорилсяСегодня в 16:56

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Но есть нечто другое.

Ада не существует, такой мыслью поделился Папа Римский Франциск. Вывел понтифика на откровенный разговор его давний оппонент, убежденный атеист, экс-редактор и основатель издания La Repubblica Эудженио Скальфари, сообщает ilPost.

"(…) грешники, где их наказывают?" – спросил журналист. "Их не наказывают. Те, кто покаялся, получают Божье прощение (…). Те же, кто не покаялся и не могут быть прощены, исчезают. Нет ада, есть исчезновение греховных душ", – ответил Франциск.

Позже Ватикан выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось, что приведенные в интервью слова есть ни что иное, как реконструкция сказанного Епископом Рима.

"Текст интервью является результатом реконструкции, в которой не цитируются высказывания Папы целиком, поэтому выдержки из вышеупомянутой статьи не должны рассматриваться как верная транскрипция слов Святого Отца", – заявили в резиденции римско-католической церкви.

Стоит отметить, Папа не впервые обвиняет Скальфари в фабрикации текстов от лица Его Святейшества. Так, в ноябре 2013 журналист признал, что опубликованное им интервью записано по памяти: беседуя с понтификом, Скальфари не пользовался диктофоном и не делал заметок. При этом автор подчеркнул, что он так работает уже в течение 50 лет и память ни разу его не подводила.

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