Стиверну не дадут титул временного чемпиона мира21 декабря в 09:39
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Без боя это невозможно.
Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что канадец Бермейн Стиверн не получит титул временного чемпиона мира. "Мы не можем дать Стиверну титул без проведения какого-либо боя. Это невозможно сделать", - цитирует ESPN главу организации.
Ранее Дон Кинг, скандально известный промоутер боксера, заявил, что титул должен достаться его подопечному, поскольку в допинг-пробе второго претендента Александра Поветкина было обнаружено запрещенное вещество остарин. Из-за этого поединок канадца и россиянина, который должен был пройти в Екатеринбурге 17 декабря 2016 года, не состоялся.
Сам Стиверн уже заявил, что даже если расследование в отношении Поветкина завершится оправданием "Русского Витязя", проводить с ним поединок канадец не собирается, передает "Уралинформбюро".
"Моя карьера идет вперед, даже несмотря на эту ситуацию. Бой с Поветкиным - перевернутая страница, к этому мы уже не вернемся. С его стороны это было совершенно непрофессионально, боя между нами уже не будет", - цитирует Стиверна ТАСС.
Между тем в стане россиянина продолжают отрицать возможность умышленного нарушения антидопинговых правил. Накануне в эфире "Матч ТВ" промоутер Андрей Рябинский заявил, что все участники команды Поветкина пройдут проверку на детекторе лжи.
"Саша сдавал параллельные тесты и будет сдавать еще, и мы их будем исследовать. Если мы там не увидим этого препарата, то мы вернемся к версии относительно теории заговора. Если эти пробы тоже будут положительными, то начнется внутреннее расследование. Могу сказать, что на этой неделе вся команда Саши будет проходить полиграф, то есть исследование на детекторе лжи", - сообщил он.
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