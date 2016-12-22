Из-за допинга.

Сборные Великобритании, Норвегии и Чехии намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени. Поводом для такого решения, ожидаемо, стала информация о 31 российском биатлонисте, подозреваемом в нарушении антидопинговых правил, а также вторая часть доклада Ричарда Макларена, передает "Уралинформбюро".

В сообщении британского Союза биатлонистов отмечается, что в свете последних событий итоги Олимпийских игр в Лондоне (2012 год) могут быть поставлены под сомнение, а многие результаты Сочи-2014 и вовсе должны рассматриваться как шутка.

Со своей стороны Норвегия потребовала от Международного союза биатлонистов (IBU) отмены запланированных в России стартов, пока все процедуры не станут "чистыми", а также дисквалификации упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов.

Глава чешской биатлонной организации Иржи Хамза заявил, что и его подопечные не намерены ехать в Тюмень.

Следует отметить, что отсутствие британцев на российском этапе Кубка вряд ли сильно повлияет как на расклад сил в общем зачете соревнований, так и на зрелищность стартов. Королевские биатлонисты ни разу в истории не завоевывали олимпийских наград, да и в Кубке мира по факту являются статистами.

Значительно более серьезную опасность таят заявления Норвегии и Чехии. Скандинавы стабильно борются за места на пьедестале, чехи не так постоянны, но в их составе выступает одна из наиболее известных биатлонисток современности – действующая обладательница Кубка мира Габриэла Коукалова (до замужества – Соукалова). Последняя еще на прошлой неделе выступила с частным заявлением о бойкоте Тюмени.

Авторитет этих стран может склонить чашу весов против России. При этом в СМИ просочилась информация, что и Франция во главе с практически непобедимым в этом сезоне Мартеном Фуркадом готовится бойкотировать биатлонные старты в России.

22 декабря IBU должен огласить первые итоги расследования по информации о допинге в российском биатлоне. Союз по-прежнему тщательно скрывает имена отечественных спортсменов, упомянутых в докладе Макларена, и списке, который передало организации Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Достаточно сдержанно IBU высказывается и о возможных штрафных санкциях. При этом в России опасаются не только лишения страны международных стартов, но и дисквалификации всей национальной сборной по примеру команды РФ по легкой атлетике.

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