Команды-аутсайдеры – не интересуют.

Экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков, решивший возобновить профессиональную карьеру после полугодичного перерыва, не примет предложение екатеринбургского "Урала". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в окружении игрока.

"Роман всерьез не рассматривал предложение "Урала". То же можно сказать и про тульский "Арсенал". При всем уважении к этим клубам Роман не готов возобновлять карьеру, чтобы бороться за выживание в РФПЛ. И дело не в условиях контракта. Он готов подумать над предложением от команды, которая будет ставить перед собой более серьезные задачи", - пояснил собеседник издания.

Спортивный директор "шмелей" Рохус Шох со своей стороны заметил, что ответа на предложение играть за "Урал" от Широкова не поступало: "Мы по-прежнему ищем нападающего и атакующего полузащитника. Все кандидатуры согласовываются с главным тренером клуба Александром Тархановым. Трансферное окно закроется только 24 февраля, у нас еще есть время на поиски".

Бронзовый призер Евро-2008 и неоднократный обладатель национальных трофеев Роман Широков завершил карьеру после провального для российской сборной чемпионата Европы 2016 года. О возвращении в профессиональный футбол он заговорил в минувшем декабре.

Одним из клубов, предложивших экс-капитану национальной команды контракт, стал "Урал". Причем это была не первая попытка "шмелей" заполучить игрока – летом 2016 года Широкова зазывал в Екатеринбург президент клуба Григорий Иванов, передает "Уралинформбюро".

Екатеринбургский "Урал" после 17 туров в текущем розыгрыше РФПЛ занимает 13 место. "Шмели" имеют в активе лишь три победы при пяти ничьих и девяти поражениях. Ближайший матч в первенстве России екатеринбургские футболисты проведут 5 марта – на своем поле они примут пермский "Амкар".



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