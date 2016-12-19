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Шипулин стал третьим в масс-старте в АнтхольцеСегодня в 10:08

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Вернув звание вице-лидера Кубка мира.

Антон Шипулин, выигравший 2 медали на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, вернулся на позицию вице-лидера сезона. После золота в индивидуальной гонке екатеринбургский биатлонист 22 января взял бронзу в масс-старте, передает "Уралинформбюро".

Побороться за победу лидеру отечественной сборной помешал промах, допущенный на втором стрелковом рубеже. От лидера масс-старта, норвежца Йоханнеса Бё, Шипулин отстал на 22 секунды – примерно столько и требуется биатлонисту на преодоление штрафного круга.

Между норвежцем и россиянином расположился француз Квентин Фийон-Майе.

Помимо текущего второго места, в "тотале" Кубка мира Шипулин по итогам выступления в Антхольце поднялся на вторую позицию в зачете индивидуальных гонок. В обоих случаях екатеринбуржца опережает француз Мартен Фуркад.

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