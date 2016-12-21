Вторая допинг-проба не оправдала Поветкина02 февраля в 13:17
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Вновь найден остарин.
Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина оказалась положительной. В ней, как и в пробе "А", вскрытой перед боем в Екатеринбурге, обнаружены следы остарина, передает "Уралинформбюро".
Информацию подтвердил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, добавив, что альтернативные исследования дали отрицательный результат.
"В пробе "Б" Поветкина в американской лаборатории подтвердили остарин. Пробы, сданные в независимой лаборатории в Лозанне, чистые", - пишет Рябинский в "Твиттере".
Первоначально о наличии остарина в пробах "Русского Витязя" заявила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Это произошло 17 декабря, в день боя Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира. Всемирный боксерский совет (WBC) отказался санкционировать бой, а соперник отверг предложение выйти на поединок, не носящий титульный статус.
В тот же день Стиверну нашли замену. Им стал француз Йоанн Дюопа, которого россиянин нокаутировал в шестом раунде. За этот поединок Поветкин на днях получил национальную премию "Звезда бокса" в номинации "Нокаут года".
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