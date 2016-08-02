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Визит Мутко в Екатеринбург начался с осмотра КольцовоСегодня в 14:25

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На очереди стадионы.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл 3 февраля с инспекцией в Екатеринбург. Чиновник оценит ход подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Визит начался с осмотра аэропорта Кольцово, через который в Екатеринбург прибудет львиная доля футбольных болельщиков.

"Аэропорт уже готов к такому большому наплыву пассажиров. Работы по второй взлетно-посадочной полосе мы закончим в августе, затем предстоит реконструкция первой полосы. Полностью работы будут завершены к декабрю", - отчитался замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов .

В программе визита Мутко – посещение объектов, которые будут задействованы в организации матчей мундиаля, в том числе Центрального стадиона и "СКБ-банк-арены" на Уралмаше. Первый будет принимать игры чемпионата, вторая станет тренировочной площадкой для сборных.

По итогам объезда состоится совещание по подготовке к мировому первенству.

Ранее по теме:
Мутко проверит готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

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