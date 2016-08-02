Визит Мутко в Екатеринбург начался с осмотра КольцовоСегодня в 14:25
- Текст
На очереди стадионы.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл 3 февраля с инспекцией в Екатеринбург. Чиновник оценит ход подготовки региона к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает "Уралинформбюро".
Визит начался с осмотра аэропорта Кольцово, через который в Екатеринбург прибудет львиная доля футбольных болельщиков.
"Аэропорт уже готов к такому большому наплыву пассажиров. Работы по второй взлетно-посадочной полосе мы закончим в августе, затем предстоит реконструкция первой полосы. Полностью работы будут завершены к декабрю", - отчитался замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта Константин Махов .
В программе визита Мутко – посещение объектов, которые будут задействованы в организации матчей мундиаля, в том числе Центрального стадиона и "СКБ-банк-арены" на Уралмаше. Первый будет принимать игры чемпионата, вторая станет тренировочной площадкой для сборных.
По итогам объезда состоится совещание по подготовке к мировому первенству.
Ранее по теме:
Мутко проверит готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.Сегодня в 18:59
В ДТП под Тюменью погибли 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.Сегодня в 18:23
Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссам
Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.Сегодня в 18:12
Медведев велел акционировать"Почту России"
Да поживее.Сегодня в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге директор компании-подрядчика ответит за ожоги 2 работников
Их ударило током.Сегодня в 18:01
Под Ачитом такси улетело в кювет
Трое госпитализированы.Сегодня в 17:48
Минфин прикупит 113 миллиардов долларов
До 6 марта.Сегодня в 17:43
В копейской колонии задымился штрафной изолятор
Эвакуировали десятки зэков.Сегодня в 17:42
Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в Подмосковье
В приют.Сегодня в 17:37
Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за тараканов
Ему вынесут приговор 6 февраля.Сегодня в 17:35
МОК потребовал от Макларена ответить за российский допинг
Одних слов - мало.Сегодня в 17:34
Нижегородца едва не убили в очереди у школы
На запись детей в первый класс.Сегодня в 17:30
Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области
Грозит выборами.
-
Сегодня в 15:55
Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
На словах.02 февраля в 11:43
Мутко проверит готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018
3 февраля.02 августа 2016 в 15:04
Шувалов оценил "чемпионский" статус Екатеринбурга
ЧМ-2018 пройдет на уровне.03 июня 2015 в 15:02
Куйвашева вызвали на совещание по подготовке к ЧМ-2018
В Ростов-на-Дону.13 марта 2014 в 12:56
На Центральном стадионе в Екатеринбурге приближают весну
И сезон большого футбола.27 января в 11:33
15-летняя екатеринбурженка на карнизе переполошила спецслужбы
Девочка "мстила" родителям.27 октября 2016 в 07:56
Azur Air устроила западню в Екатеринбурге
Для пассажиров до Нячанга.17 августа 2016 в 18:52
Новая реальность Екатеринбурга
В красной папке Куйвашева.28 июня 2016 в 18:09
Каменск-Уральский получит еще 100 миллионов на дороги
И это не предел.09 июня 2016 в 14:48
Boeing с застрявшими в Тунисе уральцами сошел с ВПП
По прибытии в Кольцово.
Главные новости
- Сегодня в 18:37В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
- Сегодня в 16:04В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора
- Сегодня в 16:02Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитацию
- Сегодня в 15:55Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:32На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.