На словах.

Реконструкция Центрального стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018 может быть завершена с опережением срока. Об этом 3 февраля в ходе рабочего визита на Урал заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает "Уралинформбюро".

Впрочем, оптимизму чиновника противоречит рейтинг готовности арен, которые будут принимать матчи мундиаля. Топ стадионов на днях составил "Советский спорт".

В рейтинге из 11 позиций Центральный стадион занимает предпоследнее место – по сведениям издания, он готов лишь на 55%. Хуже дела только в Самаре – 50%. Полностью готовы "Казань арена" и московская "Открытие арена".

Вместе с тем отмечается, что объект в Екатеринбурге оказался самым экономичным – при плановых тратах в 15 миллиардов текущая стоимость оценивается в 12,7 миллиарда. Кроме того, Центральный стадион отмечен в числе лидеров по транспортной доступности.



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