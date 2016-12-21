Поветкина вычеркнули из рейтинга WBC06 февраля в 10:30
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После боя в Екатеринбурге.
Россиянин Александр Поветкин исключен из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC) из-за положительных допинг-проб на остарин, передает "Уралинформбюро".
Запрещенное вещество впервые было обнаружено в анализах "Русского Витязя" 17 декабря - в день его боя с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге. Последний отказался от поединка, потерявшего статус титульного, - на ринг вместо него вышел француз Йоанн Дюопа.
1 февраля в США была вскрыта проба "Б", которая также оказалась положительной. При этом, по словам главы промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского, альтернативные исследования в Лозанне дали отрицательный результат.
"Решение по его делу будет в течение недели", - цитирует ТАСС главу WBC Маурисио Сулеймана.
"Будет расследование WBC, связанное с тем, каким образом этот препарат попал в организм Александра. Он не принимал никаких запрещенных препаратов, и мы рассчитываем на то, что WBC, разобравшись в этой ситуации, Александра оправдает. Мы рассчитываем на то, что расследование займет, как и в случае с мельдонием, 3-4 месяца", — рассказал в интервью Газете.Ru адвокат боксера Алексей Карпенко.
По его словам, крест на профессиональной карьере Поветкина не поставлен: "Он не может выходить под эгидой WBC. По другим версиям — совершенно спокойно".
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