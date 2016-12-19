Обидевшийся француз сбежал с церемонии.

Скандалом завершилась первая гонка (смешанная эстафета) чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Российские биатлонисты Антон Шипулин и Александр Логинов отказались пожимать руку Мартену Фуркаду на цветочной церемонии. Француз после этого демонстративно покинул подиум, не дождавшись награждения россиян. Впрочем, спустя считанные секунды глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг вернул вспыльчивого биатлониста обратно, передает "Уралинформбюро".

Поводом для конфликта стало поведение Фуркада на трассе. Во время смены этапов француз, получивший эстафету, подсек завершившего свой отрезок дистанции Логинова. В результате этого выступающий за Тюменскую область биатлонист рухнул на снег.

Затем Фуркад насолил уже Антону Шипулину. В финишном створе он перекрыл екатеринбуржцу "коридор", что правилами не возбраняется, но по негласному кодексу биатлонистов считается не совсем честным.

"После этой гонки потерял к Мартену уважение. Ценю его как спортсмена. Но как человека… При передаче Александра специально сбил. Может, это и было в рамках правил, но не по-человечески. Я не видел, мне все рассказали. Но и по тому, как Мартен вел себя в дальнейшем на трассе, все было понятно", — заявил Шипулин после гонки в эфире "Матч ТВ".

Не сдержал эмоций екатеринбуржец и на последовавшей пресс-конференции: "Наша команда – одна большая дружная семья. И если отношение к кому-то – в данном случае к Александру Логинову от Мартена Фуркада – не очень хорошее, то это некрасиво по отношению ко всей команде. Спортсмены должны бегать, выступать, показывать хорошие результаты, а не заниматься политикой".

Француз свой демарш на цветочной церемонии объяснил поведением россиян. "Мы провели хорошую честную гонку, и я расстроен, что мы говорим не только о спорте, но и других не самых приятных вещах. А все из-за того, что россияне решили не подавать мне руку. Думаю, без этого инцидента на пресс-конференции бы не было подобных разговоров".

Смешанная эстафета завершилась победой сборной Германии. Французские биатлонисты стали вторыми. Россияне финишировали третьими.

Программа чемпионата мира продолжится 10 февраля спринтерской гонкой среди женщин. В составе отечественной сборной на старт выйдут екатеринбурженка Екатерина Глазырина, югорчанка Светлана Слепцова и выступающая за Тюменскую область Ирина Старых.



Ранее по теме:

Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете ЧМ