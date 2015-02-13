Шипулин готов завершить карьеру после Олимпиады-2018Сегодня в 09:35
- Текст
Если не найдет новую мотивацию.
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин не исключает, что следующий сезон станет последним в его карьере. Об этом олимпийский чемпион сообщил во время мирового первенства, проходящего в эти дни в австрийском Хохфильцене, передает "Уралинформбюро".
"Я не могу успокоить болельщиков, еще не решил для себя. Надо дождаться окончания следующего сезона, когда пройдут Олимпийские игры, тогда уже буду принимать решение. Если будут желание и мотивация, чтобы выступать дальше, если я найду в себе силы, то еще немного побегаю. Если нет, то смысла продолжать нет, надо будет уступать дорогу молодым", - цитирует спортсмена ТАСС.
По словам екатеринбуржца, главная мотивация на следующий сезон – Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане, в нынешнем главная цель – золото чемпионата мира.
Антон Шипулин, которому в августе исполнится 30 лет, 6 раз за карьеру поднимался на подиум мирового первенства, но ни разу не одерживал победу (3 серебра, 3 бронзы). Последнюю медаль он завоевал в Хохфильцене в смешанной эстафете – российская четверка стала третьей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:08
Путаницу с усопшими в Челябинске устроили ритуальщики
И слишком рьяные полицейские.Сегодня в 17:06
Екатеринбургских собаководов выгнали с детских площадок
Их не пустят также в парки и скверы.Сегодня в 17:00
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.Сегодня в 16:53
В лобовом ДТП под Ачитом пострадали пять человек
Все госпитализированы.Сегодня в 16:50
Россиян отправят в космос за четверть миллиона долларов
На 15 минут.Сегодня в 16:49
Челябинец на Renault сбил школьницу
Перебегавшую дорогу.Сегодня в 16:47
Проживающих рядом с Центральным стадионом екатеринбуржцев пересчитали
В рамках подготовки к ЧМ.Сегодня в 16:41
На Южном Урале неделю ищут мать 4-летней девочки
Она не выходит на связь.Сегодня в 16:40
Милла Йовович воспитывает дочерей на "Маше и Медведе"
И мечтает пожить в России.Сегодня в 16:28
Свердловчанина будут судить за убийство в Казахстане
Он зарезал бывшую сожительницу.Сегодня в 16:17
На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц
Минздрав не спешит с тендерами.Сегодня в 16:09
В свердловском Заксобрании обозначили школьные "пробелы"
Которые нужно срочно устранять.Сегодня в 16:02
На трассе Пермь - Екатеринбург фура смяла легковушку
Вылетевшую на встречку.Сегодня в 15:51
Замглавы администрации Радужного заподозрили во взяточничестве
Крупную сумму отстегнула УК.Сегодня в 15:47
Екатеринбуржцы устроили забег в нижнем белье
В 30-градусный мороз.
-
10 февраля в 09:47
Шипулин отказался пожимать руку Фуркаду после гонки на ЧМ
Обидевшийся француз сбежал с церемонии.09 февраля в 20:10
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете ЧМ
Прервав 8-летнюю черную полосу.09 февраля в 17:45
Франция извинилась за слова Фуркада о тюменском биатлонисте
В Instagram.02 февраля в 09:48
На чемпионате мира по биатлону выступят 8 уральцев
Логинову тоже дали шанс.13 февраля 2015 в 15:51
Исинбаева намерена красиво уйти после Олимпиады-2016
Это совместное с тренером решение.07 марта 2014 в 09:24
Россиянка Дарья Виролайнен завоевала серебро Чемпионата мира
Уступив золото австрийской спортсменке.22 февраля 2014 в 21:43
Российские биатлонисты завоевали "золото" в эстафете
С сумасшедшим финишем Шипулина.
Главные новости
- Сегодня в 17:00Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
- Сегодня в 16:17На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц
- Сегодня в 16:02На трассе Пермь - Екатеринбург фура смяла легковушку
- Сегодня в 14:54Пайщиков екатеринбургского ЖК "Западный" обманули на 40 миллионов
- Сегодня в 14:48На заводе "Уральские локомотивы" погиб рабочий
Аналитика
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.
Ученье – свет, нервы и деньги
Когда закончатся очереди в школы?