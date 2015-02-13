Если не найдет новую мотивацию.

Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин не исключает, что следующий сезон станет последним в его карьере. Об этом олимпийский чемпион сообщил во время мирового первенства, проходящего в эти дни в австрийском Хохфильцене, передает "Уралинформбюро".

"Я не могу успокоить болельщиков, еще не решил для себя. Надо дождаться окончания следующего сезона, когда пройдут Олимпийские игры, тогда уже буду принимать решение. Если будут желание и мотивация, чтобы выступать дальше, если я найду в себе силы, то еще немного побегаю. Если нет, то смысла продолжать нет, надо будет уступать дорогу молодым", - цитирует спортсмена ТАСС.

По словам екатеринбуржца, главная мотивация на следующий сезон – Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане, в нынешнем главная цель – золото чемпионата мира.

Антон Шипулин, которому в августе исполнится 30 лет, 6 раз за карьеру поднимался на подиум мирового первенства, но ни разу не одерживал победу (3 серебра, 3 бронзы). Последнюю медаль он завоевал в Хохфильцене в смешанной эстафете – российская четверка стала третьей.